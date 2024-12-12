بسبب تعطّل الحافلات.. غياب جماعي لطالبات مجمع "كساب أضم"

أولياء أمور يطالبون "تطوير" بمتابعة السيارات وصيانتها دورياً

شهد مجمع كساب التعليمي بمحافظة أضم، اليوم، حالة غياب جماعي لما يزيد عن 50 طالبة من أصل 235 طالبة يدرسن في المجمع، بسبب تعطّل حافلات النقل، التابعة لشركة "تطوير" للنقل التعليمي، دون سابق إنذار.

وقال أولياء الأمور في شكوى تلقتها "سبق": أعطال حافلات النقل المخصصة لنقل الطالبات، وراء غياب الطالبات، حيث لا يتوفر فني للصيانة بالمحافظة.

وطالبوا مسؤولي شركة "تطوير" بضرورة متابعة سيارات نقل الطالبات، وصيانتها بشكل دوري، لاسيما وأن موعد اختبارات نهاية الفصل الأول قد اقترب.

يُشار إلى أن شركة "تطوير" للنقل التعليمي وفرت مع انطلاق العام الدراسي الحالي، ست حافلات كبيرة خاصة لمجمع كساب التعليمي بمحافظة أضم، تتسع لأكثر من 267 طالبة.