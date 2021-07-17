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"الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وغائمًا على جدة

المركز كشف عن درجات الحرارة المسجلة حاليًا واتجاهات الرياح

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.

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"الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وغائمًا على جدة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
03:46 PM

"الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وغائمًا على جدة

المركز كشف عن درجات الحرارة المسجلة حاليًا واتجاهات الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.

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