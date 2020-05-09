وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09 أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م". وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 06:18 PM

"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي أشارت إلى أنه تمّ تحديث البريد الإلكتروني لـ125 ألف طالب وطالبة





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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.