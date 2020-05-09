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"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي

أشارت إلى أنه تمّ تحديث البريد الإلكتروني لـ125 ألف طالب وطالبة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
06:18 PM

"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي

أشارت إلى أنه تمّ تحديث البريد الإلكتروني لـ125 ألف طالب وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,166

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.

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