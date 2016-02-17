قالت النيابة العامة: يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها. وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

النيابة العامة: 5 سنوات سجن و500 ألف ريال غرامة لمن يتحرش بركاب الطائرة ذياب الشمري سبق 2022-02-17 قالت النيابة العامة: يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.



وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 06:28 PM

النيابة العامة: 5 سنوات سجن و500 ألف ريال غرامة لمن يتحرش بركاب الطائرة أكدت أن الاعتداء أو الممارسات المخلة بالآداب العامة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف





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قالت النيابة العامة: يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.



وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال.