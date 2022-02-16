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بالصور.. وصول عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية للمستشفيات السعودية

بمبادرة إنسانية من قوات التحالف في التعامل مع الحوادث العرضية

وصل عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية إلى المستشفيات السعودية، وذلك بعد أن أعلنت قوات التحالف في اليمن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من واقع التزام التحالف بدوره الإنساني في التعامل مع الحوادث العرضية والحالات الإنسانية التي تنتج من العمليات العسكرية.

الجوف اليمنية قوات التحالف في اليمن طائرة التورنيدو الجرحي الحوادث العرضية الحالات الإنسانية العمليات العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وصول عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية للمستشفيات السعودية
سبق

وصل عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية إلى المستشفيات السعودية، وذلك بعد أن أعلنت قوات التحالف في اليمن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من واقع التزام التحالف بدوره الإنساني في التعامل مع الحوادث العرضية والحالات الإنسانية التي تنتج من العمليات العسكرية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:33 PM

بالصور.. وصول عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية للمستشفيات السعودية

بمبادرة إنسانية من قوات التحالف في التعامل مع الحوادث العرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,866

وصل عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية إلى المستشفيات السعودية، وذلك بعد أن أعلنت قوات التحالف في اليمن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من واقع التزام التحالف بدوره الإنساني في التعامل مع الحوادث العرضية والحالات الإنسانية التي تنتج من العمليات العسكرية.

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