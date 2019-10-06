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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ مشروعًا في إطار المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال المشروع ضح 1,050,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 735,000 لتر مياه صالحة للشرب، وتوزيع 50 برميل قمامة، وتوفير شاحنة لتفريع القمامة إلى المكتب، وتوزيع ألف وعاء من أوعية المياه بسعة 20 لترًا، وتوظيف 5 عمال نظافة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة طيبة للتنمية صنعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ مشروعًا في إطار المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال المشروع ضح 1,050,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 735,000 لتر مياه صالحة للشرب، وتوزيع 50 برميل قمامة، وتوفير شاحنة لتفريع القمامة إلى المكتب، وتوزيع ألف وعاء من أوعية المياه بسعة 20 لترًا، وتوظيف 5 عمال نظافة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
06:08 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صنعاء
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ مشروعًا في إطار المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال المشروع ضح 1,050,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 735,000 لتر مياه صالحة للشرب، وتوزيع 50 برميل قمامة، وتوفير شاحنة لتفريع القمامة إلى المكتب، وتوزيع ألف وعاء من أوعية المياه بسعة 20 لترًا، وتوظيف 5 عمال نظافة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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