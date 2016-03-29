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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:43 AM

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

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