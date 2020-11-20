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"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

بـ6 حالات.. مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات "كورونا"

شهدت 38 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو أدنى معدل يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة 38 حالة تعافٍ جديدة، وشهدت حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 34.470 حالة؛ منها 33.342 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و862 حالة وفاة؛ فيما تتبقى 266 حالة نشطة تحمل الفيروس في العاصمة المقدسة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ6 حالات.. مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات "كورونا"
سبق

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو أدنى معدل يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة 38 حالة تعافٍ جديدة، وشهدت حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 34.470 حالة؛ منها 33.342 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و862 حالة وفاة؛ فيما تتبقى 266 حالة نشطة تحمل الفيروس في العاصمة المقدسة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
04:54 PM

بـ6 حالات.. مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات "كورونا"

شهدت 38 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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674

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو أدنى معدل يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة 38 حالة تعافٍ جديدة، وشهدت حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 34.470 حالة؛ منها 33.342 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و862 حالة وفاة؛ فيما تتبقى 266 حالة نشطة تحمل الفيروس في العاصمة المقدسة.

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