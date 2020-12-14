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وزير التعليم يصدر قراراً بضم إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى وكالة المشاريع

بهدف توفير بيئة آمنة للطلاب ومنسوبي المدارس وفق معايير الجودة العالمية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بارتباط الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة.

وفي التفاصيل، تتكون الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي يديرها الدكتور ماجد بن عبيد الحربي ، من ثلاث إدارات هي "الأمن" ، "السلامة" ، "الأزمات والكوارث"، وجاء قرار استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم وإدارات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية بعد نشوء عدد من حوادث الحريق في المدارس نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات.

ويعكس هذا حرص القيادة الكريمة والوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، وذلك بتأهيل المدارس وتجهيزها بمتطلبات السلامة المدرسية وتوفير حراسات أمنية لها، وتقديم برامج تدريبية لجميع منسوبي إدارات الأمن والسلامة في الإدارات التعليمية ولمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس لخلق قاعدة من الكوادر البشرية على مستوى عال من الكفاءة في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.

وقدمت الإدارة حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية والمسابقات لجميع طلاب وطالبات المملكة في عدد من المجالات كالسلامة الكهربائية والمرورية، وذلك ضمن مبادرات برامج رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلاً لمذكرات التعاون العديدة والتي وقعتها الوزارة وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية مع عدد من الوزارات والجامعات والإدارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى.

وحصلت هذه الإدارة على عدد من جوائز التميز في الوزارة وعدد من الشهادات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وعملت على إعداد ونشر مجموعة من الأدلة الإرشادية والتنظيمية، وتشرف على عدد من الأنظمة التقنية والتي يمكن من خلالها رصد البلاغات من جميع المدارس ومتابعة تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس والتي كان لتنفيذها المستمر النوعي والكمي والذي وصل في آخر عام أكثر من 167000 خطة إخلاء افتراضية الأثر الإيجابي الكبير في توعية الطلاب والطالبات وحماية الأرواح والممتلكات.

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وزير التعليم يصدر قراراً بضم إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى وكالة المشاريع
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بارتباط الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة.

وفي التفاصيل، تتكون الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي يديرها الدكتور ماجد بن عبيد الحربي ، من ثلاث إدارات هي "الأمن" ، "السلامة" ، "الأزمات والكوارث"، وجاء قرار استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم وإدارات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية بعد نشوء عدد من حوادث الحريق في المدارس نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات.

ويعكس هذا حرص القيادة الكريمة والوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، وذلك بتأهيل المدارس وتجهيزها بمتطلبات السلامة المدرسية وتوفير حراسات أمنية لها، وتقديم برامج تدريبية لجميع منسوبي إدارات الأمن والسلامة في الإدارات التعليمية ولمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس لخلق قاعدة من الكوادر البشرية على مستوى عال من الكفاءة في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.

وقدمت الإدارة حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية والمسابقات لجميع طلاب وطالبات المملكة في عدد من المجالات كالسلامة الكهربائية والمرورية، وذلك ضمن مبادرات برامج رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلاً لمذكرات التعاون العديدة والتي وقعتها الوزارة وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية مع عدد من الوزارات والجامعات والإدارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى.

وحصلت هذه الإدارة على عدد من جوائز التميز في الوزارة وعدد من الشهادات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وعملت على إعداد ونشر مجموعة من الأدلة الإرشادية والتنظيمية، وتشرف على عدد من الأنظمة التقنية والتي يمكن من خلالها رصد البلاغات من جميع المدارس ومتابعة تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس والتي كان لتنفيذها المستمر النوعي والكمي والذي وصل في آخر عام أكثر من 167000 خطة إخلاء افتراضية الأثر الإيجابي الكبير في توعية الطلاب والطالبات وحماية الأرواح والممتلكات.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:56 PM

وزير التعليم يصدر قراراً بضم إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى وكالة المشاريع

بهدف توفير بيئة آمنة للطلاب ومنسوبي المدارس وفق معايير الجودة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بارتباط الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة.

وفي التفاصيل، تتكون الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي يديرها الدكتور ماجد بن عبيد الحربي ، من ثلاث إدارات هي "الأمن" ، "السلامة" ، "الأزمات والكوارث"، وجاء قرار استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم وإدارات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية بعد نشوء عدد من حوادث الحريق في المدارس نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات.

ويعكس هذا حرص القيادة الكريمة والوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، وذلك بتأهيل المدارس وتجهيزها بمتطلبات السلامة المدرسية وتوفير حراسات أمنية لها، وتقديم برامج تدريبية لجميع منسوبي إدارات الأمن والسلامة في الإدارات التعليمية ولمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس لخلق قاعدة من الكوادر البشرية على مستوى عال من الكفاءة في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.

وقدمت الإدارة حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية والمسابقات لجميع طلاب وطالبات المملكة في عدد من المجالات كالسلامة الكهربائية والمرورية، وذلك ضمن مبادرات برامج رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلاً لمذكرات التعاون العديدة والتي وقعتها الوزارة وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية مع عدد من الوزارات والجامعات والإدارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى.

وحصلت هذه الإدارة على عدد من جوائز التميز في الوزارة وعدد من الشهادات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وعملت على إعداد ونشر مجموعة من الأدلة الإرشادية والتنظيمية، وتشرف على عدد من الأنظمة التقنية والتي يمكن من خلالها رصد البلاغات من جميع المدارس ومتابعة تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس والتي كان لتنفيذها المستمر النوعي والكمي والذي وصل في آخر عام أكثر من 167000 خطة إخلاء افتراضية الأثر الإيجابي الكبير في توعية الطلاب والطالبات وحماية الأرواح والممتلكات.

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