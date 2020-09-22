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لبنان.. 851 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الفيروس قتل 8 مرضى خلال يوم

سجّل لبنان 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 30.838 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 315 حالة وفاة، بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.878.

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لبنان.. 851 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل لبنان 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 30.838 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 315 حالة وفاة، بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.878.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:18 PM

لبنان.. 851 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الفيروس قتل 8 مرضى خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 30.838 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 315 حالة وفاة، بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.878.

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