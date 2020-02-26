نجوم المصارعة يصلون إلى الرياض.. وصراع نسائي على لقب السيدات في WWE

المنافسات تقام غدًا.. والتذاكر تبدأ من 25 ريالًا

وصل عدد من أبرز النجوم والأبطال في منافسات المصارعة الحرة "WWE"؛ استعدادًا للحدث الكبير المرتقب "سوبر شو داون" الذي يقام يوم غدٍ في منطقة الرياض بوليفارد.



وكان العديد من النجوم؛ ومن بينهم: بيل جولدبيرج، وجون موريسون، وذا ميز، وريكوشيه؛ قد حضروا في اللقاء الإعلامي للتعريف بأول حدث في عالم المصارعة الحرة "WWE" لعام 2020 في المملكة العربية السعودية، كما شهد الحدث حضور المصارعتين: ناعومي، وبايلي، اللتين ستدخلان التاريخ، وذلك من خلال مشاركتهما في أول نزال على لقب السيدات في بطولات "WWE" في المملكة العربية السعودية.



وإجمالًا: حضر 10 أبطال من نجوم "WWE" لتقديم لمحة عما ستشهده هذه الأمسية المذهلة الحافلة بالترفيه على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد. تشمل المباريات التي يتضمنها الحدث نزالًا قويًّا ومرتقبًا بين بروك ليسنر وريكوشيه، فيما يتواجه الأسطورة جولدبيرج، وحامل اللقب براي وايت – ذا فيند في مواجهة قوية.



ويقول جولدبيرج عن هذا النزال: "أنا متشوّق لخوض هذا النزال في مواجهة ذا فايند خلال سوبر شو داون، ويجب على جميع عشّاق المصارعة الحرة "WWE" في المملكة العربية السعودية أن يحضروا لمشاهدة كيف سأقوم بتحطيمه".



وأضاف: "يسعدنا أن نعود من جديد للمشاركة في هذا الحدث الذي يُقام بحضور المشجعين في السعودية، والذين أظهروا لنا كم هم رائعون ومذهلون. وبالتأكيد فإن سوبر شو داون سيكون أمسية حافلة بالتشويق والترفيه، ولا يجب تفويتها على الإطلاق".



هذا وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا سعوديًّا.