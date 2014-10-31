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فرنسا.. إصابة رجل دين بنيران مسلح قرب كنيسة في ليون

المهاجم لاذ بالفرار

أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).

وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".

من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.

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فرنسا.. إصابة رجل دين بنيران مسلح قرب كنيسة في ليون
سبق

أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).

وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".

من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:51 PM

فرنسا.. إصابة رجل دين بنيران مسلح قرب كنيسة في ليون

المهاجم لاذ بالفرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).

وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".

من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.

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