النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة العدل تحيل محامين للجنة التأديب بعد إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة وتضليل للرأي العام

إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها

أعلنت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين؛ للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.

وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل الرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها.

وبيّنت الوزارة أنه يعاقَب كل محامٍ يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو قواعد السلوك المهني للمحامي، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

وشدَّدت الوزارة على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين تتم المتابعة بشكل مستمر ودقيق لحُسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي بوصفه أحد أفراد المنظومة العدلية.

كما بيَّنت الوزارة أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيُّد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة؛ ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطوُّر وتقدُّم.. وإنما هي حالات فردية، سيتم اتخاذ اللازم نظامًا حيالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العدل تحيل محامين للجنة التأديب بعد إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة وتضليل للرأي العام
سبق

أعلنت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين؛ للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.

وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل الرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها.

وبيّنت الوزارة أنه يعاقَب كل محامٍ يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو قواعد السلوك المهني للمحامي، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

وشدَّدت الوزارة على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين تتم المتابعة بشكل مستمر ودقيق لحُسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي بوصفه أحد أفراد المنظومة العدلية.

كما بيَّنت الوزارة أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيُّد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة؛ ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطوُّر وتقدُّم.. وإنما هي حالات فردية، سيتم اتخاذ اللازم نظامًا حيالها.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:42 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:39 AM

وزارة العدل تحيل محامين للجنة التأديب بعد إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة وتضليل للرأي العام

إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
10,783

أعلنت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين؛ للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.

وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل الرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها.

وبيّنت الوزارة أنه يعاقَب كل محامٍ يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو قواعد السلوك المهني للمحامي، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

وشدَّدت الوزارة على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين تتم المتابعة بشكل مستمر ودقيق لحُسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي بوصفه أحد أفراد المنظومة العدلية.

كما بيَّنت الوزارة أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيُّد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة؛ ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطوُّر وتقدُّم.. وإنما هي حالات فردية، سيتم اتخاذ اللازم نظامًا حيالها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة