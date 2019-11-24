تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة: شق الشارع الحيوي "هبوط أرضي تمّت معالجته"

تمّت صيانته وسفلتته.. وثمّنت مساهمة الصحيفة في تحسين الخدمات البلدية بالمحافظة

أكدت أمانة محافظة أنه تمّت مباشرة حالة الهبوط الأرضي بأحد الشوارع الحيوية بالمحافظة فور وصول البلاغ وتحويله لشركة المياه الوطنية" إدارة الصرف الصحي"، حيث تبين أن الهبوط أرضي، وتمّ عمل صيانة للمنهول من قِبلهم وإعادة السفلتة.

وثمّنت أمانة جدة لـ "سبق" مساهمتها في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء المحافظة، في معرض تعليقها على موضوع الصحيفة: "جدة.. تشققات وهبوط كبير بأحد الشوارع الحيوية يهدد أمن وسلامة المارة".

وكانت "سبق" قد رصدت قبل 4 أيام شقاً وهبوطاً كبيراً وسط أحد الشوارع الحيوية التجارية بحي "البلد" بجدة، وتخوف المارة وعابري الطريق في حينها من مخاطر ذلك على المركبات وقائديها مستنكرين تأخر الجهات المختصة في معالجته، الأمر الذي دفع بأحد المتطوعين إلى وضع علامة بارزة في الشق لتنبيه وتحذير السائقين، وتسبب الوضع الذي يتوقع أنه بسبب الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة في إرباك حركة المرور لوجوده في شارع حيوي يشهد مرور مئات المركبات على مدار الساعة.

وطالب الجميع الجهات المعنية بسرعة التحرك لدرء المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك.