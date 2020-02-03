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"اللهم أغثنا" .. "الحصيني" يبشّر بحالة مطرية تبدأ غداً وتستمر: "الباردة" تتمركز

قال: أقل حرارة في طريف 4 درجات والرياض 8 .. وتغيير يطرأ بالشمالية والوسطى

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء؛ تستمر أياماً عدة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر: "اللهم أغثنا، متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة تمتد -بإذن الله- إلى أجزاءٍ من القصيم والشمالية وأقصى شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية، الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى مكان من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف: "أقل حرارة في طريف (4) مئوية والرياض (8) درجات مئوية #صباح_الإثنين 1441/6/9هـ، الجبهة الباردة تتمركز صباح اليوم على الشمالية والوسطى".

وتابع: "من غد الثلاثاء يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على الشمالية والوسطى مع بقاء الأجواء باردة في الصباح والليل".

سحب ممطرة أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللهم أغثنا" .. "الحصيني" يبشّر بحالة مطرية تبدأ غداً وتستمر: "الباردة" تتمركز
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء؛ تستمر أياماً عدة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر: "اللهم أغثنا، متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة تمتد -بإذن الله- إلى أجزاءٍ من القصيم والشمالية وأقصى شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية، الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى مكان من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف: "أقل حرارة في طريف (4) مئوية والرياض (8) درجات مئوية #صباح_الإثنين 1441/6/9هـ، الجبهة الباردة تتمركز صباح اليوم على الشمالية والوسطى".

وتابع: "من غد الثلاثاء يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على الشمالية والوسطى مع بقاء الأجواء باردة في الصباح والليل".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:17 AM

"اللهم أغثنا" .. "الحصيني" يبشّر بحالة مطرية تبدأ غداً وتستمر: "الباردة" تتمركز

قال: أقل حرارة في طريف 4 درجات والرياض 8 .. وتغيير يطرأ بالشمالية والوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء؛ تستمر أياماً عدة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر: "اللهم أغثنا، متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة تمتد -بإذن الله- إلى أجزاءٍ من القصيم والشمالية وأقصى شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية، الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى مكان من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف: "أقل حرارة في طريف (4) مئوية والرياض (8) درجات مئوية #صباح_الإثنين 1441/6/9هـ، الجبهة الباردة تتمركز صباح اليوم على الشمالية والوسطى".

وتابع: "من غد الثلاثاء يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على الشمالية والوسطى مع بقاء الأجواء باردة في الصباح والليل".

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