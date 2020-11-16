رئاسة الحرمين تخصص ٣٨ موظفاً للإشراف الميداني على الأعمال بالمسجد الحرام

ترصد الملاحظات في تطبيق الخطط على أرض الميدان والتبليغ عن طريق العمليات

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٨) موظفاً لمتابعة الأعمال وأخذ آراء المصلين والمعتمرين والتأكّد من عدم وجود مخالفات، ويشرفون على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام، للتأكد من تطبيق الخطط المعدة وحوكمتها وفق معايير الجودة المعتمدة.

وتقوم وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للإشراف الميداني في المسجد الحرام بمتابعة الأعمال، ورصد الملاحظات.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف الميداني طارق بن صالح المالكي؛ إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الإدارات لإنجاز أعمالها وتسديد الملاحظات، والإشراف على الأعمال الميدانية والتعاون مع الإدارات في تطبيق الخطط على أرض الميدان والتبليغ عن طريق العمليات.

وقال المالكي: تقوم الإدارة بمتابعة أعمال المقاول والتصاريح الممنوحة له من الإدارة العامة للمشاريع والاطلاع والتنسيق مع إدارة العمليات لحركة الأعمال اليومية، والرفع لصاحب الصلاحية عن أداء الأعمال الميدانية من الإحصائيات والتقارير اليومية.

كما أكد المالكي؛ أن المتابعة والإجراءات تتم بتوجيه من الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم االله- في تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام.