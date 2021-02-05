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تجارة الحدود الشمالية تنفذ 320 جولة ميدانية على المنشآت

ضبطت 14 مخالفة في عرعر ومختلف المحافظات الأخرى

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، أمس ، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابة بالفرع، نفذت 320 جولة رقابية استهدفت الأسواق العامة والمراكز

التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 14 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة عرعر ومختلف المحافظات وطُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وأوضح أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة .

وزارة التجارة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجارة الحدود الشمالية تنفذ 320 جولة ميدانية على المنشآت
سبق

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، أمس ، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابة بالفرع، نفذت 320 جولة رقابية استهدفت الأسواق العامة والمراكز

التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 14 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة عرعر ومختلف المحافظات وطُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وأوضح أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة .

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
02:37 PM

تجارة الحدود الشمالية تنفذ 320 جولة ميدانية على المنشآت

ضبطت 14 مخالفة في عرعر ومختلف المحافظات الأخرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، أمس ، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابة بالفرع، نفذت 320 جولة رقابية استهدفت الأسواق العامة والمراكز

التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 14 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة عرعر ومختلف المحافظات وطُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وأوضح أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة .

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