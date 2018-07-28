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"مسام" ينتزع 369 لغماً في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021م من انتزاع 369 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، وتنوعت الألغام ما بين 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع لغمان مضادان للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع و64 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و178 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، فيما تم نزع 58 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.
وارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يوليو إلى 3.813 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236 ألف و797 لغمًا.

ويواصل فريق "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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"مسام" ينتزع 369 لغماً في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021م من انتزاع 369 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، وتنوعت الألغام ما بين 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع لغمان مضادان للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع و64 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و178 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، فيما تم نزع 58 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.
وارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يوليو إلى 3.813 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236 ألف و797 لغمًا.

ويواصل فريق "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:58 PM

"مسام" ينتزع 369 لغماً في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021م من انتزاع 369 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، وتنوعت الألغام ما بين 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع لغمان مضادان للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع و64 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و178 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، فيما تم نزع 58 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.
وارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يوليو إلى 3.813 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236 ألف و797 لغمًا.

ويواصل فريق "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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