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مكة.. القبض على 3 مخالفين إثيوبيين اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجواله

أثناء قيامه بإيصالهم إلى وجهتهم

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.
وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة

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مكة.. القبض على 3 مخالفين إثيوبيين اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجواله
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.
وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
06:45 PM

مكة.. القبض على 3 مخالفين إثيوبيين اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجواله

أثناء قيامه بإيصالهم إلى وجهتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.
وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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