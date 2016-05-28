النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

"الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي

حرصاً على تحسين نواتج التعلم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة

أكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على ‫التقويم الدراسي الجديد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام التعليم، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتلبية لاحتياجات المستقبل، وحرصاً من وزارة التعليم على تحسين نواتج التعلم، وتجويد مخرجات التعليم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة.

وأشار إلى أن التقويم الدراسي الجديد وتطوير المناهج والخطط للفصول الدراسية الثلاثة، التي سيتم تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل؛ هو توجه إلى نظام عالمي ويعد عملاً ريادياً من قبل وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم الليث: لقد قدم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نموذجاً عملياً لصناعة التنمية من خلال إطلاق حزمة تطويرية شاملة لكامل منظومة التعليم ستحقق لنا مكتسبات كبيرة في تجويد مخرجات التعليم وستؤثر على منظومات أخرى تتعلق بسوق العمل والتعليم الجامعي وستزيد من التنافسية العالمية للتعليم السعودي.

ودعا إلى أهمية تجاوب وتفاعل أولياء الأمور والعاملين في الحقل التعليمي مع الخطط التطويرية التي تصب في مصلحة الطالب، بما ينسجم مع مرحلة التطوير التي تشهدها مسيرة التعليم في بلادنا.

ونوه إلى أن القرار أخذ في الاعتبار كثيراً من الجوانب التعليمية، كما أنه اهتم بجانب الوقت من خلال الإجازات القصيرة التي تضمن للطالب تجديد نشاطه وحيويته واستعداده لزيادة تحصيله العلمي، كما أنها تمكن الأسرة من تجديد نشاطها من خلال البعد عن الروتين، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للجميع.

تعليم الليث وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي
سبق

أكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على ‫التقويم الدراسي الجديد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام التعليم، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتلبية لاحتياجات المستقبل، وحرصاً من وزارة التعليم على تحسين نواتج التعلم، وتجويد مخرجات التعليم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة.

وأشار إلى أن التقويم الدراسي الجديد وتطوير المناهج والخطط للفصول الدراسية الثلاثة، التي سيتم تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل؛ هو توجه إلى نظام عالمي ويعد عملاً ريادياً من قبل وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم الليث: لقد قدم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نموذجاً عملياً لصناعة التنمية من خلال إطلاق حزمة تطويرية شاملة لكامل منظومة التعليم ستحقق لنا مكتسبات كبيرة في تجويد مخرجات التعليم وستؤثر على منظومات أخرى تتعلق بسوق العمل والتعليم الجامعي وستزيد من التنافسية العالمية للتعليم السعودي.

ودعا إلى أهمية تجاوب وتفاعل أولياء الأمور والعاملين في الحقل التعليمي مع الخطط التطويرية التي تصب في مصلحة الطالب، بما ينسجم مع مرحلة التطوير التي تشهدها مسيرة التعليم في بلادنا.

ونوه إلى أن القرار أخذ في الاعتبار كثيراً من الجوانب التعليمية، كما أنه اهتم بجانب الوقت من خلال الإجازات القصيرة التي تضمن للطالب تجديد نشاطه وحيويته واستعداده لزيادة تحصيله العلمي، كما أنها تمكن الأسرة من تجديد نشاطها من خلال البعد عن الروتين، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للجميع.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:12 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:10 AM

"الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي

حرصاً على تحسين نواتج التعلم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
589

أكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على ‫التقويم الدراسي الجديد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام التعليم، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتلبية لاحتياجات المستقبل، وحرصاً من وزارة التعليم على تحسين نواتج التعلم، وتجويد مخرجات التعليم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة.

وأشار إلى أن التقويم الدراسي الجديد وتطوير المناهج والخطط للفصول الدراسية الثلاثة، التي سيتم تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل؛ هو توجه إلى نظام عالمي ويعد عملاً ريادياً من قبل وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم الليث: لقد قدم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نموذجاً عملياً لصناعة التنمية من خلال إطلاق حزمة تطويرية شاملة لكامل منظومة التعليم ستحقق لنا مكتسبات كبيرة في تجويد مخرجات التعليم وستؤثر على منظومات أخرى تتعلق بسوق العمل والتعليم الجامعي وستزيد من التنافسية العالمية للتعليم السعودي.

ودعا إلى أهمية تجاوب وتفاعل أولياء الأمور والعاملين في الحقل التعليمي مع الخطط التطويرية التي تصب في مصلحة الطالب، بما ينسجم مع مرحلة التطوير التي تشهدها مسيرة التعليم في بلادنا.

ونوه إلى أن القرار أخذ في الاعتبار كثيراً من الجوانب التعليمية، كما أنه اهتم بجانب الوقت من خلال الإجازات القصيرة التي تضمن للطالب تجديد نشاطه وحيويته واستعداده لزيادة تحصيله العلمي، كما أنها تمكن الأسرة من تجديد نشاطها من خلال البعد عن الروتين، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة