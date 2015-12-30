مجمع "عبدالله الطبي" بجدة يدشن قبة الإبداع الصحي على مستوى مستشفيات الوزارة

تهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين والإداريين لتحسين الرعاية المقدمة للمرضى

دشن مساعد مدير الشؤون الصحية للتميز المؤسسي بجدة الدكتور حسين بن أحمد الزبيدي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة قبة الإبداع الصحي بحضور المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي ومدير إدارة الإبداع الصحي بصحة جدة سعد تمار وفريق نادي التوستماسترز التابع لمنظمة التوستماسترز العالمية بقيادة مدير الجودة التوستماسترز مميز محمد هوساوي والبرامج في نادي التوستماسترز.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مساعدي المشرف العام على المجمع الطبي للتميز المؤسسي الدكتورة رنا البخاري وللموارد البشرية الأستاذ خالد الشهيوين وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية.

وتعد قبة الإبداع الصحي مظلة يتم تحتها تنفيذ بعض من البرامج الإبداعية الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة وأداء الممارسين الصحيين والإداريين بما ينعكس على الرعاية المقدمة للمرضى، حيث يتم فيها تزود منسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي بعددٍ من الأدوات والتكنيكات والمنهجيات الإبداعية في تحسس المشكلات ووضع البدائل والفرضيات والوعي بمواطن الضعف والثغرات وعدم الانسجام والنقص في المعلومات والبحث عن الحلول والتنبؤ، وصياغة فرضيات جديدة واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات المتوفرة، ونقل أو توصيل النتائج للآخرين.

وبهذه المناسبة، أفادت سفيرة الإبداع دانية باعثمان بأن قبة الإبداع ستنفذ برامجها تحت إشراف عدد من المختصين المعتمدين في مجالات التفكير وإدارة المعرفة والسلوك التنظيمي والذين سيتولون مساعدة الموظفين في ممارسة تلك التقنيات الإبداعية في أعمالهم اليومية.

وثمّنت "باعثمان" الدعم اللامحدود من مكتب الإبداع بصحة جدة والمشرف العام بالمجمع والذي سيجعل قبة الإبداع منارة للتبادل المعرفي والإبداعي ومنصة لإبراز الكفاءات المبدعة والمتميزة من منسوبي المجمع الطبي وساحة لطرح الأفكار والمبادرات ومناقشتها وفق المنهجيات الإبداعية المعتمدة عالميًا.

وتخلل تدشين القبة إطلاق أنشطة سفراء الإبداع المساندين في المجال الصحي ليُسهموا في إنجاح برامج القبة وليمثلوا مجموعاتهم الوظيفية المختلفة في الجانب الإبداعي ومكوناته والعوامل المؤثرة عليه وليكونوا حقل وصل بين مجموعاتهم الوظيفية وإدارة الإبداع.