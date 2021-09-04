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"العبد الكريم": عنف الرجال أكثر من النساء وراء إسناد "الأولية" للمعلمات

أكدت أن ممارسة العنف على الطلاب عقوبته النقل وإعادة التأهيل

أكدت ‏عضو ‫مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، أن ممارسة العنف من قِبل المعلمين على الطلاب عقوبتها النقل وإعادة التأهيل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرجال أكثر عنفًا من النساء.

وتفصيلاً، أوضحت العبد الكريم لقناة الإخبارية أن المعلم الذي يمارس العنف ضد الطلاب بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا يصلح في مجال التعليم؛ فهو ليس مجاله.

وأضافت: "لم يربط البعض عملية إسناد التعليم للمعلمات في الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بجانب العنف لدى بعض المعلمين الرجال!".

وبخصوص حالات التنمر ضد الطلاب من جراء التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع العودة الحضورية للدراسة أفادت بأن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يعتدون على زملائهم أو المعلمين. وأقصى عقوبة هي الإيقاف عن الدراسة 3 أيام إلى النقل من المدرسة. (فيديو)





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"العبد الكريم": عنف الرجال أكثر من النساء وراء إسناد "الأولية" للمعلمات
سبق

أكدت ‏عضو ‫مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، أن ممارسة العنف من قِبل المعلمين على الطلاب عقوبتها النقل وإعادة التأهيل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرجال أكثر عنفًا من النساء.

وتفصيلاً، أوضحت العبد الكريم لقناة الإخبارية أن المعلم الذي يمارس العنف ضد الطلاب بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا يصلح في مجال التعليم؛ فهو ليس مجاله.

وأضافت: "لم يربط البعض عملية إسناد التعليم للمعلمات في الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بجانب العنف لدى بعض المعلمين الرجال!".

وبخصوص حالات التنمر ضد الطلاب من جراء التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع العودة الحضورية للدراسة أفادت بأن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يعتدون على زملائهم أو المعلمين. وأقصى عقوبة هي الإيقاف عن الدراسة 3 أيام إلى النقل من المدرسة. (فيديو)





04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
01:17 AM

"العبد الكريم": عنف الرجال أكثر من النساء وراء إسناد "الأولية" للمعلمات

أكدت أن ممارسة العنف على الطلاب عقوبته النقل وإعادة التأهيل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
4,876

أكدت ‏عضو ‫مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، أن ممارسة العنف من قِبل المعلمين على الطلاب عقوبتها النقل وإعادة التأهيل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرجال أكثر عنفًا من النساء.

وتفصيلاً، أوضحت العبد الكريم لقناة الإخبارية أن المعلم الذي يمارس العنف ضد الطلاب بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا يصلح في مجال التعليم؛ فهو ليس مجاله.

وأضافت: "لم يربط البعض عملية إسناد التعليم للمعلمات في الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بجانب العنف لدى بعض المعلمين الرجال!".

وبخصوص حالات التنمر ضد الطلاب من جراء التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع العودة الحضورية للدراسة أفادت بأن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يعتدون على زملائهم أو المعلمين. وأقصى عقوبة هي الإيقاف عن الدراسة 3 أيام إلى النقل من المدرسة. (فيديو)





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