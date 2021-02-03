النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة

فور توجيه وزير السياحة

كشف حساب وزارة السياحة على منصة "تويتر" عن حصاد الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة السياحة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تم ضبط أكثر من 426 مخالفة تتركز غالبيتها في عدم لبس الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسية، وإقامة مناسبات يتجاوز عدد حضورها 50 شخص.

من جهته، وجّه أحمد الخطيب وزير السياحة بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرصاً على سلامتكم وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة
سبق

كشف حساب وزارة السياحة على منصة "تويتر" عن حصاد الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة السياحة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تم ضبط أكثر من 426 مخالفة تتركز غالبيتها في عدم لبس الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسية، وإقامة مناسبات يتجاوز عدد حضورها 50 شخص.

من جهته، وجّه أحمد الخطيب وزير السياحة بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرصاً على سلامتكم وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

"الكمامة وقياس الحرارة" يطيحان بـ400 منشأة سياحية في المملكة

فور توجيه وزير السياحة

A A A
خالد خليل - الرياض
1
974

كشف حساب وزارة السياحة على منصة "تويتر" عن حصاد الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة السياحة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تم ضبط أكثر من 426 مخالفة تتركز غالبيتها في عدم لبس الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسية، وإقامة مناسبات يتجاوز عدد حضورها 50 شخص.

من جهته، وجّه أحمد الخطيب وزير السياحة بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرصاً على سلامتكم وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,787
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة