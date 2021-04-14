بسبب تغريدات مسيئة للوطن.. كف يد أحد منسوبي جامعة أم القرى وإيقاف دراسة طالب

قرَّرت جامعة أُم القرى كف يد أحد منسوبيها، وإيقاف دراسة طالب في برنامج للدراسات العليا، وإنهاء علاقته بالجامعة، وأحالت الاثنين للجهات المختصة.
يأتي ذلك بعد تداوُل تغريدات مسيئة للوطن، ومؤيدة للأفكار المنحرفة.
قرَّرت جامعة أُم القرى كف يد أحد منسوبيها، وإيقاف دراسة طالب في برنامج للدراسات العليا، وإنهاء علاقته بالجامعة، وأحالت الاثنين للجهات المختصة.
يأتي ذلك بعد تداوُل تغريدات مسيئة للوطن، ومؤيدة للأفكار المنحرفة.جامعة أُم القرى برنامج الدراسات العليا
قرَّرت جامعة أُم القرى كف يد أحد منسوبيها، وإيقاف دراسة طالب في برنامج للدراسات العليا، وإنهاء علاقته بالجامعة، وأحالت الاثنين للجهات المختصة.
يأتي ذلك بعد تداوُل تغريدات مسيئة للوطن، ومؤيدة للأفكار المنحرفة.
قرَّرت جامعة أُم القرى كف يد أحد منسوبيها، وإيقاف دراسة طالب في برنامج للدراسات العليا، وإنهاء علاقته بالجامعة، وأحالت الاثنين للجهات المختصة.
يأتي ذلك بعد تداوُل تغريدات مسيئة للوطن، ومؤيدة للأفكار المنحرفة.