وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.

وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.

اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".

سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية حسن العيسي سبق 2017-12-12 اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"". وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته. وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 11:59 AM

سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية قالوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل لكننا لم نجد أي تجاوب





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اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".

وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.

وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.