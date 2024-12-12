سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية
قالوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل لكننا لم نجد أي تجاوب
اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".
وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.
وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.
سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية
حسن العيسي
سبق
2017-12-12
اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".
وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.
وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
11:59 AM
سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية
قالوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل لكننا لم نجد أي تجاوب
اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".
وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.
وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.