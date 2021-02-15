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"نتعاون ما نتهاون".. حملةٌ تُوَزع أدوات وقاية "كورونا" بمتنزهات الشرقية

تطلقها "شبكة الدمام الصحية" بهدف التوعية بالاحترازات والتباعد الاجتماعي

أطلقت شبكة الدمام الصحية، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الحملة التثقيفية الميدانية في الأماكن العامة والمتنزهات وكورنيش الدمام والخبر، تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، التي تهدف إلى توعية المجتمع عن فيروس كورونا وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بجانب توزيع أدوات "الوقاية والتطهير اللازمة" عليهم.

وأوضح مدير الطب الوقائي بالمراكز الصحية بالدمام الدكتور مرعي الرويلي، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات التثقيفية التي تطلقها وزارة الصحة؛ للتأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خصوصًا في ظل الوضع الراهن الذي يتطلب تعاون المجتمع مع جميع قطاعات الدولة التي تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الجائحة.

وأشاد في ذات الوقت، بتفاعل أفراد المجتمع مع هذه الحملة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة؛ للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع من تفشي مرض كورونا.

كما بيّن "الرويلي"، أن شبكة الدمام الصحية وبالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية؛ شكّلت فِرَقًا ميدانية لتنفيذ خطة متكاملة تهدف لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في العديد من الأماكن العامة.

شبكة الدمام الصحية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نتعاون ما نتهاون".. حملةٌ تُوَزع أدوات وقاية "كورونا" بمتنزهات الشرقية
سبق

أطلقت شبكة الدمام الصحية، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الحملة التثقيفية الميدانية في الأماكن العامة والمتنزهات وكورنيش الدمام والخبر، تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، التي تهدف إلى توعية المجتمع عن فيروس كورونا وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بجانب توزيع أدوات "الوقاية والتطهير اللازمة" عليهم.

وأوضح مدير الطب الوقائي بالمراكز الصحية بالدمام الدكتور مرعي الرويلي، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات التثقيفية التي تطلقها وزارة الصحة؛ للتأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خصوصًا في ظل الوضع الراهن الذي يتطلب تعاون المجتمع مع جميع قطاعات الدولة التي تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الجائحة.

وأشاد في ذات الوقت، بتفاعل أفراد المجتمع مع هذه الحملة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة؛ للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع من تفشي مرض كورونا.

كما بيّن "الرويلي"، أن شبكة الدمام الصحية وبالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية؛ شكّلت فِرَقًا ميدانية لتنفيذ خطة متكاملة تهدف لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في العديد من الأماكن العامة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
01:43 PM

"نتعاون ما نتهاون".. حملةٌ تُوَزع أدوات وقاية "كورونا" بمتنزهات الشرقية

تطلقها "شبكة الدمام الصحية" بهدف التوعية بالاحترازات والتباعد الاجتماعي

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عبدالله السالم - الدمام
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أطلقت شبكة الدمام الصحية، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الحملة التثقيفية الميدانية في الأماكن العامة والمتنزهات وكورنيش الدمام والخبر، تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، التي تهدف إلى توعية المجتمع عن فيروس كورونا وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بجانب توزيع أدوات "الوقاية والتطهير اللازمة" عليهم.

وأوضح مدير الطب الوقائي بالمراكز الصحية بالدمام الدكتور مرعي الرويلي، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات التثقيفية التي تطلقها وزارة الصحة؛ للتأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خصوصًا في ظل الوضع الراهن الذي يتطلب تعاون المجتمع مع جميع قطاعات الدولة التي تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الجائحة.

وأشاد في ذات الوقت، بتفاعل أفراد المجتمع مع هذه الحملة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة؛ للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع من تفشي مرض كورونا.

كما بيّن "الرويلي"، أن شبكة الدمام الصحية وبالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية؛ شكّلت فِرَقًا ميدانية لتنفيذ خطة متكاملة تهدف لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في العديد من الأماكن العامة.

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