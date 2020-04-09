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البحرين: قرار التحالف بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن شجاع وإنساني

أعربت عن أملها في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع هذه المبادرة الحكيمة

رحّبت البحرين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين ابتداء من اليوم وقابلة للتمديد؛ استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بهذا القرار الشجاع الذي يعبّر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبها مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأعربت عن أملها في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن.

وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تحالف دعم الشرعية في اليمن

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البحرين: قرار التحالف بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن شجاع وإنساني
سبق

رحّبت البحرين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين ابتداء من اليوم وقابلة للتمديد؛ استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بهذا القرار الشجاع الذي يعبّر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبها مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأعربت عن أملها في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:06 PM

البحرين: قرار التحالف بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن شجاع وإنساني

أعربت عن أملها في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع هذه المبادرة الحكيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت البحرين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين ابتداء من اليوم وقابلة للتمديد؛ استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بهذا القرار الشجاع الذي يعبّر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبها مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأعربت عن أملها في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن.

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