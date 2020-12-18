النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" عن طرحها ميزات جديدة، مشيرة إلى أن لها علاقة مباشرة مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وسارت "إنستجرام" على درب فيسبوك وتويتر في طرح ميزات جديدة، لمعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة بشأن "كوفيد 19" عبر منصتها.

وستساعد الميزات الجديدة على إنستجرام الأشخاص على البقاء على اطلاع دائم وتحصل على معلومات من مصادر موثقة بشأن ارتفاع حالات "كوفيد 19" في بلدانهم، وباقي دول العالم.

وأوضحت إنستجرام إنه في الأماكن التي ترتفع فيها حالات "كوفيد 19" سيرى المستخدم رسالة فورية في الجزء العلوي من صفحتهم الرئيسية، تربطهم بالسلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

وستقوم كذلك إنستجرام بإزالة أي إدعاءات مزيفة حول "كوفيد 19" وبالأخص تلك المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، وستوجه المستخدمين للمعلومات الرسمية الموثقة من قبل السلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

يذكر أن فيسبوك وتويتر سبق وأطلقتا تقنيات مشابهة للكشف عن الأخبار المزيفة المرتبطة بـ"كوفيد 19" أو لقاحات "كوفيد 19".

إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟
سبق

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" عن طرحها ميزات جديدة، مشيرة إلى أن لها علاقة مباشرة مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وسارت "إنستجرام" على درب فيسبوك وتويتر في طرح ميزات جديدة، لمعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة بشأن "كوفيد 19" عبر منصتها.

وستساعد الميزات الجديدة على إنستجرام الأشخاص على البقاء على اطلاع دائم وتحصل على معلومات من مصادر موثقة بشأن ارتفاع حالات "كوفيد 19" في بلدانهم، وباقي دول العالم.

وأوضحت إنستجرام إنه في الأماكن التي ترتفع فيها حالات "كوفيد 19" سيرى المستخدم رسالة فورية في الجزء العلوي من صفحتهم الرئيسية، تربطهم بالسلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

وستقوم كذلك إنستجرام بإزالة أي إدعاءات مزيفة حول "كوفيد 19" وبالأخص تلك المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، وستوجه المستخدمين للمعلومات الرسمية الموثقة من قبل السلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

يذكر أن فيسبوك وتويتر سبق وأطلقتا تقنيات مشابهة للكشف عن الأخبار المزيفة المرتبطة بـ"كوفيد 19" أو لقاحات "كوفيد 19".

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
05:38 PM

ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
236

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" عن طرحها ميزات جديدة، مشيرة إلى أن لها علاقة مباشرة مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وسارت "إنستجرام" على درب فيسبوك وتويتر في طرح ميزات جديدة، لمعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة بشأن "كوفيد 19" عبر منصتها.

وستساعد الميزات الجديدة على إنستجرام الأشخاص على البقاء على اطلاع دائم وتحصل على معلومات من مصادر موثقة بشأن ارتفاع حالات "كوفيد 19" في بلدانهم، وباقي دول العالم.

وأوضحت إنستجرام إنه في الأماكن التي ترتفع فيها حالات "كوفيد 19" سيرى المستخدم رسالة فورية في الجزء العلوي من صفحتهم الرئيسية، تربطهم بالسلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

وستقوم كذلك إنستجرام بإزالة أي إدعاءات مزيفة حول "كوفيد 19" وبالأخص تلك المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، وستوجه المستخدمين للمعلومات الرسمية الموثقة من قبل السلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

يذكر أن فيسبوك وتويتر سبق وأطلقتا تقنيات مشابهة للكشف عن الأخبار المزيفة المرتبطة بـ"كوفيد 19" أو لقاحات "كوفيد 19".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,611
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,122

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة