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شاهد.. صورة تجمع وليّ العهد والشيخ تميم و"طحنون بن زايد"

في لقاء ودّي أخوي بالبحر الأحمر

نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، صورة جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب "العساكر" في التغريدة: "‏لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صورة تجمع وليّ العهد والشيخ تميم و"طحنون بن زايد"
سبق

نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، صورة جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب "العساكر" في التغريدة: "‏لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
07:17 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:02 PM

شاهد.. صورة تجمع وليّ العهد والشيخ تميم و"طحنون بن زايد"

في لقاء ودّي أخوي بالبحر الأحمر

A A A
بدر الجبل - الرياض
6
24,058

نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، صورة جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب "العساكر" في التغريدة: "‏لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

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