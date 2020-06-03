النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البوعينين: تأجيل كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر المقبل

تستضيفها البحرين.. بسبب كورونا

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020.

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر من العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البوعينين أنه تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
البوعينين: تأجيل كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر المقبل
سبق

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020.

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر من العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البوعينين أنه تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.


03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:16 PM

البوعينين: تأجيل كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر المقبل

تستضيفها البحرين.. بسبب كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
86

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020.

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر من العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البوعينين أنه تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,182
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,867

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة