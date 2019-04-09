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شاهد.. كيف اصطادت حفرة القار "مقيم دومة الجندل"

كان يحاول إخراج إحدى مواشيه فوقع في المستنقع

أظهر مقطع فيديو متداوَل حجم الأذى الذي خلفته إحدى الشركات بمنطقة الجوف، حين تركت حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل "القار"، ووقع فيها مقيم سوداني، استغرق إنقاذه منها خمس ساعات.

ووفق موثق الفيديو فإن المقيم يعمل راعي أغنام، وأثناء مروره بالمنطقة وقعت إحدى المواشي في الحفرة التي كوَّن فيها "القار" مستنقعًا أسود؛ وحاول الوصول لها لإخراجها إلا أن المستنقع اصطاده، وبقي حبيسه حتى رأسه، إلى حين وصول فرق الإنقاذ من دومة الجندل وانتشاله ونقله للمستشفى.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، قد أوضح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغًا عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ فباشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث، وتم انتشاله بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات، وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

كما أكد حينها أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف اصطادت حفرة القار "مقيم دومة الجندل"
سبق

أظهر مقطع فيديو متداوَل حجم الأذى الذي خلفته إحدى الشركات بمنطقة الجوف، حين تركت حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل "القار"، ووقع فيها مقيم سوداني، استغرق إنقاذه منها خمس ساعات.

ووفق موثق الفيديو فإن المقيم يعمل راعي أغنام، وأثناء مروره بالمنطقة وقعت إحدى المواشي في الحفرة التي كوَّن فيها "القار" مستنقعًا أسود؛ وحاول الوصول لها لإخراجها إلا أن المستنقع اصطاده، وبقي حبيسه حتى رأسه، إلى حين وصول فرق الإنقاذ من دومة الجندل وانتشاله ونقله للمستشفى.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، قد أوضح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغًا عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ فباشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث، وتم انتشاله بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات، وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

كما أكد حينها أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:18 PM

شاهد.. كيف اصطادت حفرة القار "مقيم دومة الجندل"

كان يحاول إخراج إحدى مواشيه فوقع في المستنقع

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
13
18,545

أظهر مقطع فيديو متداوَل حجم الأذى الذي خلفته إحدى الشركات بمنطقة الجوف، حين تركت حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل "القار"، ووقع فيها مقيم سوداني، استغرق إنقاذه منها خمس ساعات.

ووفق موثق الفيديو فإن المقيم يعمل راعي أغنام، وأثناء مروره بالمنطقة وقعت إحدى المواشي في الحفرة التي كوَّن فيها "القار" مستنقعًا أسود؛ وحاول الوصول لها لإخراجها إلا أن المستنقع اصطاده، وبقي حبيسه حتى رأسه، إلى حين وصول فرق الإنقاذ من دومة الجندل وانتشاله ونقله للمستشفى.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، قد أوضح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغًا عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ فباشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث، وتم انتشاله بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات، وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

كما أكد حينها أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

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