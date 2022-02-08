النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق" تكشف: لا شُبهة جنائية في وفاة يتيم الحمراء بمكة المكرمة

الحادثة أعادت إلى الأذهان وفاة اليتيم عمر الذي لقي حتفه قبل 7 أعوام

كشفت مصادر "سبق" عن سبب وفاة يتيم يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن وجد متوفى داخل مقر سكنه بحي الحمراء بمكة المكرمة، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في أسباب الوفاة.

وقالت المصادر إن مركز الطب الشرعي بالعاصمة المقدسة باشر الكشف الشرعي على المتوفى وأصدر التقرير الشرعي النهائي، موضحًا أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية كما تبين من خلال تقرير الجهات المختصة أنه كان يعاني بسبب مرض الصرع ولديه ملف طبي في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت آخر مراجعة له في عام 2012م.

وأوضح أحد أصدقاء المتوفى أن اليتيم أحمد عبدالخالق موظف حكومي وانقطع عن عمله لمدة أربعة أيام وتم الاتصال عليه مرارًا دون رد، وبعد ذهاب أصدقائه لمقر سكنه في حي الحمراء وتم طرق الباب عليه لم يستجب وتم اكتشاف رائحة غريبة وتم الاتصال على 911 وإبلاغهم.. وقد باشرت الجهات الأمنية فتح الباب وبعد الكشف المبدئي اتضح أنه متوفى، وتولت الجهات الأمنية إكمال اللازم.

وأضاف: بعد إصدار التقرير الشرعي لوفاته تم اتخاذ اللازم لإجراءات لدفنه تمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام وتم دفنه في مقبرة المعلاة.

وقد انفردت "سبق" بنشر تفاصيل القضية يوم السبت الماضي تحت عنوان (أصدقاؤه لا يستبعدون أن يكون السبب هو الصرع الذي يعانيه) (الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء).

هذه الحادثة أعادت للأذهان قضية اليتيم عمر أبو سراج التي حدثت قبل سبعة أعوام وتحديدًا في يوم 12 من شهر رمضان عام 1436هـ وتابعت تفاصيلها في حينها بعد أن باشرت الجهات الأمنية وفاته في مقر دار الأيتام بأم الجود وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة حيث وجد متوفى داخل غرفته التي يقطن فيها وحده بعد عدة أيام من وفاته، وكان يعاني بسبب الصرع وكانت الجهات المختصة قد أكدت في حينها أن الوفاة طبيعية بعد أن استكملت كل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

مكة المكرمة الحمراء الطب الشرعي العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق" تكشف: لا شُبهة جنائية في وفاة يتيم الحمراء بمكة المكرمة
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن سبب وفاة يتيم يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن وجد متوفى داخل مقر سكنه بحي الحمراء بمكة المكرمة، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في أسباب الوفاة.

وقالت المصادر إن مركز الطب الشرعي بالعاصمة المقدسة باشر الكشف الشرعي على المتوفى وأصدر التقرير الشرعي النهائي، موضحًا أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية كما تبين من خلال تقرير الجهات المختصة أنه كان يعاني بسبب مرض الصرع ولديه ملف طبي في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت آخر مراجعة له في عام 2012م.

وأوضح أحد أصدقاء المتوفى أن اليتيم أحمد عبدالخالق موظف حكومي وانقطع عن عمله لمدة أربعة أيام وتم الاتصال عليه مرارًا دون رد، وبعد ذهاب أصدقائه لمقر سكنه في حي الحمراء وتم طرق الباب عليه لم يستجب وتم اكتشاف رائحة غريبة وتم الاتصال على 911 وإبلاغهم.. وقد باشرت الجهات الأمنية فتح الباب وبعد الكشف المبدئي اتضح أنه متوفى، وتولت الجهات الأمنية إكمال اللازم.

وأضاف: بعد إصدار التقرير الشرعي لوفاته تم اتخاذ اللازم لإجراءات لدفنه تمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام وتم دفنه في مقبرة المعلاة.

وقد انفردت "سبق" بنشر تفاصيل القضية يوم السبت الماضي تحت عنوان (أصدقاؤه لا يستبعدون أن يكون السبب هو الصرع الذي يعانيه) (الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء).

هذه الحادثة أعادت للأذهان قضية اليتيم عمر أبو سراج التي حدثت قبل سبعة أعوام وتحديدًا في يوم 12 من شهر رمضان عام 1436هـ وتابعت تفاصيلها في حينها بعد أن باشرت الجهات الأمنية وفاته في مقر دار الأيتام بأم الجود وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة حيث وجد متوفى داخل غرفته التي يقطن فيها وحده بعد عدة أيام من وفاته، وكان يعاني بسبب الصرع وكانت الجهات المختصة قد أكدت في حينها أن الوفاة طبيعية بعد أن استكملت كل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:01 AM

مصادر "سبق" تكشف: لا شُبهة جنائية في وفاة يتيم الحمراء بمكة المكرمة

الحادثة أعادت إلى الأذهان وفاة اليتيم عمر الذي لقي حتفه قبل 7 أعوام

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
1,607

كشفت مصادر "سبق" عن سبب وفاة يتيم يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن وجد متوفى داخل مقر سكنه بحي الحمراء بمكة المكرمة، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في أسباب الوفاة.

وقالت المصادر إن مركز الطب الشرعي بالعاصمة المقدسة باشر الكشف الشرعي على المتوفى وأصدر التقرير الشرعي النهائي، موضحًا أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية كما تبين من خلال تقرير الجهات المختصة أنه كان يعاني بسبب مرض الصرع ولديه ملف طبي في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت آخر مراجعة له في عام 2012م.

وأوضح أحد أصدقاء المتوفى أن اليتيم أحمد عبدالخالق موظف حكومي وانقطع عن عمله لمدة أربعة أيام وتم الاتصال عليه مرارًا دون رد، وبعد ذهاب أصدقائه لمقر سكنه في حي الحمراء وتم طرق الباب عليه لم يستجب وتم اكتشاف رائحة غريبة وتم الاتصال على 911 وإبلاغهم.. وقد باشرت الجهات الأمنية فتح الباب وبعد الكشف المبدئي اتضح أنه متوفى، وتولت الجهات الأمنية إكمال اللازم.

وأضاف: بعد إصدار التقرير الشرعي لوفاته تم اتخاذ اللازم لإجراءات لدفنه تمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام وتم دفنه في مقبرة المعلاة.

وقد انفردت "سبق" بنشر تفاصيل القضية يوم السبت الماضي تحت عنوان (أصدقاؤه لا يستبعدون أن يكون السبب هو الصرع الذي يعانيه) (الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء).

هذه الحادثة أعادت للأذهان قضية اليتيم عمر أبو سراج التي حدثت قبل سبعة أعوام وتحديدًا في يوم 12 من شهر رمضان عام 1436هـ وتابعت تفاصيلها في حينها بعد أن باشرت الجهات الأمنية وفاته في مقر دار الأيتام بأم الجود وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة حيث وجد متوفى داخل غرفته التي يقطن فيها وحده بعد عدة أيام من وفاته، وكان يعاني بسبب الصرع وكانت الجهات المختصة قد أكدت في حينها أن الوفاة طبيعية بعد أن استكملت كل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,480
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,286
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,040

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة