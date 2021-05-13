التصعيد الدامي مستمر.. إسرائيل تحشد قوات قرب غزة ومخاوف من "سيناريو 2014"

دبابات ومدرعات على طول الحدود مع القطاع

نشرت إسرائيل، اليوم الخميس، دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع بين قطاع غزة وإسرائيل التي تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال شغب ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية، وتعيد هذه الخطوة الإسرائيلية للأذهان توغلات مماثلة تمت خلال حربين دارتا في 2008-2009 وفي 2014.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 83 قتيلاً في غزة بينهم 17 طفلاً، ونحو 487 جريحًا بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "نحن جاهزون، ونواصل الاستعداد لسيناريوهات مختلفة".

من جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفقد الخميس موقع بطارية لمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في وسط البلاد: "سيستغرق الأمر وقتًا، لكننا سنعيد الاطمئنان إلى إسرائيل".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إطلاق صاروخ "عياش 250" الذي يبلغ مداه أكثر من 250 كلم في اتجاه مطار رامون في جنوب إسرائيل والذي يعد ثاني أكبر مطار في الدولة العبرية، وذلك ردًا على مقتل عددٍ من قادتها الأربعاء و"نصرة للمسجد الأقصى"، وفق بيان صادر عنها.

ودعت حماس "شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".