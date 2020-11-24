مباريات تبادل المراكز .. "التعاون" في مواجهة "الوحدة" و"الاتفاق" يلاقي "الفتح"

ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستُقام مباراتان .

التعاون - الوحدة

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

يملك التعاون في رصيده خمس نقاط فيما يعاني الوحدة الذي يملك في جعبته ثلاث نقاط فقط.

الاتفاق - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الرياض حيث تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يدخل الاتفاق المباراة وفي جعبته 6 نقاط فيما يملك الفتح من الرصيد النقطي 7 نقاط.