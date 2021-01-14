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إصابة إمام مسجد بقيا بعد سقوطه من على سُلَّم أثناء محاولته تركيب سماعة خارجية بمئذنة

نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.. وحالته مستقرة

تعرَّض إمام مسجد بأحد المساجد بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف لإصابات بالغة؛ وذلك إثر سقوطه أثناء صعوده مئذنة لتركيب إحدى السماعات الخارجية للمسجد؛ ونُقل إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج. وحالته مستقرة.

وكان إمام المسجد فواز الحارثي يقوم بإصلاح السماعات الخارجية للمسجد، وحين صعود المئذنة سقط به السلم على الأرض. وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبفحصه طبيًّا تبيَّن أنه يعانى كسرًا مضاعفًا في مفصل اليد اليمنى؛ فتم إجراء عملية له. وحالته حاليًا مستقرة بالمستشفى، ويتلقى العلاج.

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إصابة إمام مسجد بقيا بعد سقوطه من على سُلَّم أثناء محاولته تركيب سماعة خارجية بمئذنة
سبق

تعرَّض إمام مسجد بأحد المساجد بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف لإصابات بالغة؛ وذلك إثر سقوطه أثناء صعوده مئذنة لتركيب إحدى السماعات الخارجية للمسجد؛ ونُقل إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج. وحالته مستقرة.

وكان إمام المسجد فواز الحارثي يقوم بإصلاح السماعات الخارجية للمسجد، وحين صعود المئذنة سقط به السلم على الأرض. وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبفحصه طبيًّا تبيَّن أنه يعانى كسرًا مضاعفًا في مفصل اليد اليمنى؛ فتم إجراء عملية له. وحالته حاليًا مستقرة بالمستشفى، ويتلقى العلاج.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:55 AM

إصابة إمام مسجد بقيا بعد سقوطه من على سُلَّم أثناء محاولته تركيب سماعة خارجية بمئذنة

نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.. وحالته مستقرة

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سعود الدعجاني - الطائف
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تعرَّض إمام مسجد بأحد المساجد بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف لإصابات بالغة؛ وذلك إثر سقوطه أثناء صعوده مئذنة لتركيب إحدى السماعات الخارجية للمسجد؛ ونُقل إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج. وحالته مستقرة.

وكان إمام المسجد فواز الحارثي يقوم بإصلاح السماعات الخارجية للمسجد، وحين صعود المئذنة سقط به السلم على الأرض. وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبفحصه طبيًّا تبيَّن أنه يعانى كسرًا مضاعفًا في مفصل اليد اليمنى؛ فتم إجراء عملية له. وحالته حاليًا مستقرة بالمستشفى، ويتلقى العلاج.

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