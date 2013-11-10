أرامكو تعلن نشرة الإصدار: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري
نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.
ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).
فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفيما يأتي التفاصيل:
https://www.saudiaramco.com/.pdf
حامد العلي
الدمام
عبدالله البرقاوي
الطائف
اكتتاب أرامكو
أرامكو
أرامكو السعودية
أرامكو تعلن نشرة الإصدار: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري
حامد العلي
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-11-09
نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.
ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).
فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفيما يأتي التفاصيل:
https://www.saudiaramco.com/.pdf
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:49 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
03:45 AM
أرامكو تعلن نشرة الإصدار: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري
نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.
ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).
فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفيما يأتي التفاصيل:
https://www.saudiaramco.com/.pdf