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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين، بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: إن الجامعة العربية تتابع وترصد التصعيد البالغ والاعتداءات الممنهجة من قِبَل المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية والتي خلّفت عشرات الإصابات الخطيرة في صفوف المدنيين، مُحَذّراً من التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات ونتائجها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المطلوب مساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
سبق

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين، بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: إن الجامعة العربية تتابع وترصد التصعيد البالغ والاعتداءات الممنهجة من قِبَل المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية والتي خلّفت عشرات الإصابات الخطيرة في صفوف المدنيين، مُحَذّراً من التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات ونتائجها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المطلوب مساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
05:02 PM

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين، بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: إن الجامعة العربية تتابع وترصد التصعيد البالغ والاعتداءات الممنهجة من قِبَل المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية والتي خلّفت عشرات الإصابات الخطيرة في صفوف المدنيين، مُحَذّراً من التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات ونتائجها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المطلوب مساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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