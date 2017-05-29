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سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني

تُقام في مصر من 17 يونيو حتى 3 يوليو

تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:

المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.

المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.

المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.

المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.

يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني
سبق

تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:

المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.

المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.

المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.

المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.

يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:31 PM

سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني

تُقام في مصر من 17 يونيو حتى 3 يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:

المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.

المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.

المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.

المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.

يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

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