ثلوجٌ وبرد وصقيع والحرارة دون الصفر بـ5.. الليلة وغدًا ومحلل بمركز الأرصاد يوضح

المديرية العامة للدفاع المدني دعت الجميع في وقت سابق اليوم إلى توخي الحيطة والحذر

تَوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، تساقط الثلوج على بعض أجزاء المرتفعات بمنطقة تبوك في جبل اللوز، ولا يستبعد تساقطها على منطقة الجوف والحدود الشمالية في طريف والقريات وطبرجل، وكذلك الحال في عرعر وسكاكا.

ولفت "العقيل" في مُداخلة بقناة "الإخبارية" اليوم، إلى أن الليلة وحتى غدًا الاثنين يُتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة، وقد تكون أكثر غزارة على مرتفعات تبوك؛ مشيرًا إلى أن تساقط الثلوج يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة، وتكوّن للصقيع، وقد تصل درجات الحرارة على المناطق الشمالية ابتداء من غد الاثنين إلى ما دون 5 درجات مئوية تحت الصفر، حتى درجة واحدة على المناطق الشمالية والحدود الشمالية والجوف وبعض أجزاء حائل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت الجميع في وقت سابق اليوم إلى توخي الحيطة والحذر؛ وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد، أن مناطق: (الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، مكة، تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة) ستتأثر بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة قد تصل إلى ما بين الصفر و5 درجات.