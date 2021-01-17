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عمود فقري تكسوه السحب.. شاهد ما وصفته "C.N.N" بالنادر في السعودية

رحلة وثّقها "الحربي" فقد فيها "درون" قبل أن يستعيدها بساعات: عجز اللسان

"في مشهد نادر، تبرز قمم جبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، وسط كتل من السحب الكثيفة في السعودية".. هذا ما قالته شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير مصوّر لها اليوم الأحد.

وتبعد منطقة "الفقرة"، وهي عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً، بمسافة 80 كيلومتراً، غرب المدينة المنوّرة.

والفقرة عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً تشبه تماماً فقرات العمود الفقري وترتفع عن سطح البحر بنحو 1800 متر.. وتضم عديداً من الجبال التي تكسوها الخضرة خلال العام، وينتشر في معظم أرجائها الغطاء النباتي والأشجار المزهرة، ولاسيما بعد مواسم الأمطار.

أما عن تسميتها بالفقرة، فإن السلسلة الجبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، ولذلك سُميت بـ"الفقرة".

وتجذب الفقرة عدسات المصوّرين والهواة لالتقاط مناظر بديعة لكتل السحب وهي تعانق قمم جبال الفقرة.

ويقول المصوّر السعودي، أسامة الحربي؛ لموقع CNN بالعربية، إنه ركّز خلال عملية التوثيق الجوي لقمم جبال "الفقرة"، في أغسطس العام الماضي، على "إبراز مدى ارتفاع هذه الجبال، وجمال تشكيلها التضاريسي".

ويصف "الحربي"؛ مشهد السحاب وهو يعانق قمم جبال الفقرة، بأنه "مشهد نادر يعجز اللسان عن وصفه، عندما تشاهد الجبال الشامخة تعانقها السحب في فصل الصيف".

أما عن التحديات التي واجهها خلال عملية التوثيق، فيُوضح "الحربي"؛ أنه فقد طائرة "الدرون" وسط الضباب الكثيف الذي يحيط بجبال "الفقرة"، لكنه تمكن من استعادتها بعد مرور عدة ساعات، مشيراً إلى أن عبور الطرق الجبلية الوعرة يشكل تحدياً بحد ذاتها.

وينصح "الحربي"؛ من يرغب في زيارة منطقة الفقرة بالتجهيز جيداً وإحضار جميع مستلزمات الرحلة قبل الصعود إلى جبال الفقرة، إضاقة إلى معرفة أحوال الطقس مسبقاً.

السحب الكثيفة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمود فقري تكسوه السحب.. شاهد ما وصفته "C.N.N" بالنادر في السعودية
سبق

"في مشهد نادر، تبرز قمم جبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، وسط كتل من السحب الكثيفة في السعودية".. هذا ما قالته شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير مصوّر لها اليوم الأحد.

وتبعد منطقة "الفقرة"، وهي عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً، بمسافة 80 كيلومتراً، غرب المدينة المنوّرة.

والفقرة عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً تشبه تماماً فقرات العمود الفقري وترتفع عن سطح البحر بنحو 1800 متر.. وتضم عديداً من الجبال التي تكسوها الخضرة خلال العام، وينتشر في معظم أرجائها الغطاء النباتي والأشجار المزهرة، ولاسيما بعد مواسم الأمطار.

أما عن تسميتها بالفقرة، فإن السلسلة الجبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، ولذلك سُميت بـ"الفقرة".

وتجذب الفقرة عدسات المصوّرين والهواة لالتقاط مناظر بديعة لكتل السحب وهي تعانق قمم جبال الفقرة.

ويقول المصوّر السعودي، أسامة الحربي؛ لموقع CNN بالعربية، إنه ركّز خلال عملية التوثيق الجوي لقمم جبال "الفقرة"، في أغسطس العام الماضي، على "إبراز مدى ارتفاع هذه الجبال، وجمال تشكيلها التضاريسي".

ويصف "الحربي"؛ مشهد السحاب وهو يعانق قمم جبال الفقرة، بأنه "مشهد نادر يعجز اللسان عن وصفه، عندما تشاهد الجبال الشامخة تعانقها السحب في فصل الصيف".

أما عن التحديات التي واجهها خلال عملية التوثيق، فيُوضح "الحربي"؛ أنه فقد طائرة "الدرون" وسط الضباب الكثيف الذي يحيط بجبال "الفقرة"، لكنه تمكن من استعادتها بعد مرور عدة ساعات، مشيراً إلى أن عبور الطرق الجبلية الوعرة يشكل تحدياً بحد ذاتها.

وينصح "الحربي"؛ من يرغب في زيارة منطقة الفقرة بالتجهيز جيداً وإحضار جميع مستلزمات الرحلة قبل الصعود إلى جبال الفقرة، إضاقة إلى معرفة أحوال الطقس مسبقاً.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
10:25 AM

عمود فقري تكسوه السحب.. شاهد ما وصفته "C.N.N" بالنادر في السعودية

رحلة وثّقها "الحربي" فقد فيها "درون" قبل أن يستعيدها بساعات: عجز اللسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"في مشهد نادر، تبرز قمم جبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، وسط كتل من السحب الكثيفة في السعودية".. هذا ما قالته شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير مصوّر لها اليوم الأحد.

وتبعد منطقة "الفقرة"، وهي عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً، بمسافة 80 كيلومتراً، غرب المدينة المنوّرة.

والفقرة عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً تشبه تماماً فقرات العمود الفقري وترتفع عن سطح البحر بنحو 1800 متر.. وتضم عديداً من الجبال التي تكسوها الخضرة خلال العام، وينتشر في معظم أرجائها الغطاء النباتي والأشجار المزهرة، ولاسيما بعد مواسم الأمطار.

أما عن تسميتها بالفقرة، فإن السلسلة الجبلية تشبه في شكلها فقرات العمود الفقري، ولذلك سُميت بـ"الفقرة".

وتجذب الفقرة عدسات المصوّرين والهواة لالتقاط مناظر بديعة لكتل السحب وهي تعانق قمم جبال الفقرة.

ويقول المصوّر السعودي، أسامة الحربي؛ لموقع CNN بالعربية، إنه ركّز خلال عملية التوثيق الجوي لقمم جبال "الفقرة"، في أغسطس العام الماضي، على "إبراز مدى ارتفاع هذه الجبال، وجمال تشكيلها التضاريسي".

ويصف "الحربي"؛ مشهد السحاب وهو يعانق قمم جبال الفقرة، بأنه "مشهد نادر يعجز اللسان عن وصفه، عندما تشاهد الجبال الشامخة تعانقها السحب في فصل الصيف".

أما عن التحديات التي واجهها خلال عملية التوثيق، فيُوضح "الحربي"؛ أنه فقد طائرة "الدرون" وسط الضباب الكثيف الذي يحيط بجبال "الفقرة"، لكنه تمكن من استعادتها بعد مرور عدة ساعات، مشيراً إلى أن عبور الطرق الجبلية الوعرة يشكل تحدياً بحد ذاتها.

وينصح "الحربي"؛ من يرغب في زيارة منطقة الفقرة بالتجهيز جيداً وإحضار جميع مستلزمات الرحلة قبل الصعود إلى جبال الفقرة، إضاقة إلى معرفة أحوال الطقس مسبقاً.

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