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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الأسبوع الماضي

"الشلهوب": يجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.. وكل الإجراءات تخضع للمراجعة

أكد متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

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متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الأسبوع الماضي
سبق

أكد متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:09 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:20 PM

متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الأسبوع الماضي

"الشلهوب": يجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.. وكل الإجراءات تخضع للمراجعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,900
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,883
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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