"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم؛ وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1063) حالة مؤكدة، وتعافي (1620) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10624) حالة منها (1434) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8259) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.