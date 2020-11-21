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"النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال"

تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال"
سبق

تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
05:06 PM

"النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.

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