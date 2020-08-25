النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحوت" تحذر من تزايد أعمال الاحتيال الإلكتروني وأدواتها مثل التحايل باسم التعليم عن بعد

حذرت من الرد على الرسائل التي تحمل مرفقات أو مستندات من مواقع غير محمية

حذرت بشرى الحوت المدير التطويري ومدربة إدراك سيبراني من الرد على الرسائل المرسلة والتي تحمل مرفقات أو مستندات وعدم فتحها إطلاقاً، إلا بعد التأكد من جهة الإرسال وعدم التفاعل العفوي مع أي اتصالات وارده تدعي طلب معلومات من أجل إكمال بيانات وخلافه.

وتفصيلاً، نصحت "الحوت" بعدم مشاركة البيانات الحساسة مع أشخاص غير معروفين شخصياً وعدم القيام مطلقاً بتنزيل أي مستندات أو تطبيقات من مصادر أو مواقع الويب الغير محمية والغير معروفة، وتجنب توصيل كمبيوتر المنشأة أو الشركة بوحدات USB أو أقراص مضغوطة أو أقراصDVD من جهات خارجية.

وقالت : ازدهرت عدة أشكال للهجمات السيبرانية وكان من أبرزها وأوسعها نطاقا وأقواها تأثيراً وأقل تكلفة هو الهندسة الاجتماعية والمقصود بالهندسة الاجتماعية social engineering وهو مصطلح يشمل كافة الطرق والأساليب التي يمكن أن يستخدمها المخترقون لجعل المستخدم يقوم بتقديم بياناته بشكل سلمي وطواعية والسماح لهم باستخدام بياناته ومعلوماته ومعلومات المنشأة التابع لها.

وتكمن خطورتهم في قدرتهم على التأثير على العقل البشري والسلوكيات البشرية وجعلهم هم أداة التخريب دون وعي منهم والتغرير بهم وخداع المستخدمين والمستهلكين بالكشف عن بياناتهم أو بيانات المنشآت التي يعملون بها وأضافت وبما أن البشر هم خط الدفاع الأول وكذلك خط الهجوم الأول لأي قطاع أو منشأة فهم الأكثر تصيداً وعرضة للاختراقات والهجمات وذلك عن طريق عدة تقنيات لعل أبرزها وأكثرها انتشاراً في الآونة الأخيرة هي التصيد الاحتيالي أو التصيد الإلكتروني وتتعدد أوجه التصيد الإلكتروني وأدواتها من fishing أو vishing التصيد أو الاصطياد أما عن طريق رسائل تحمل روابط مثل رسائل الربح المجانية أو أنها مرسلة من أشخاص ذوي صلة مقربة من المستخدم وطلب مساعدات مادية أو استلام مستندات مجهولة أو روابط غير معروفة أو بالاتصال الاحتيالي وادعاء أنهم من جهة مهمة أو من قبل أشخاص مهمين مثلما حدث في الآونة الأخيرة بالاختلاس والتحايل باسم التعليم عن بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحوت" تحذر من تزايد أعمال الاحتيال الإلكتروني وأدواتها مثل التحايل باسم التعليم عن بعد
سبق

حذرت بشرى الحوت المدير التطويري ومدربة إدراك سيبراني من الرد على الرسائل المرسلة والتي تحمل مرفقات أو مستندات وعدم فتحها إطلاقاً، إلا بعد التأكد من جهة الإرسال وعدم التفاعل العفوي مع أي اتصالات وارده تدعي طلب معلومات من أجل إكمال بيانات وخلافه.

وتفصيلاً، نصحت "الحوت" بعدم مشاركة البيانات الحساسة مع أشخاص غير معروفين شخصياً وعدم القيام مطلقاً بتنزيل أي مستندات أو تطبيقات من مصادر أو مواقع الويب الغير محمية والغير معروفة، وتجنب توصيل كمبيوتر المنشأة أو الشركة بوحدات USB أو أقراص مضغوطة أو أقراصDVD من جهات خارجية.

وقالت : ازدهرت عدة أشكال للهجمات السيبرانية وكان من أبرزها وأوسعها نطاقا وأقواها تأثيراً وأقل تكلفة هو الهندسة الاجتماعية والمقصود بالهندسة الاجتماعية social engineering وهو مصطلح يشمل كافة الطرق والأساليب التي يمكن أن يستخدمها المخترقون لجعل المستخدم يقوم بتقديم بياناته بشكل سلمي وطواعية والسماح لهم باستخدام بياناته ومعلوماته ومعلومات المنشأة التابع لها.

وتكمن خطورتهم في قدرتهم على التأثير على العقل البشري والسلوكيات البشرية وجعلهم هم أداة التخريب دون وعي منهم والتغرير بهم وخداع المستخدمين والمستهلكين بالكشف عن بياناتهم أو بيانات المنشآت التي يعملون بها وأضافت وبما أن البشر هم خط الدفاع الأول وكذلك خط الهجوم الأول لأي قطاع أو منشأة فهم الأكثر تصيداً وعرضة للاختراقات والهجمات وذلك عن طريق عدة تقنيات لعل أبرزها وأكثرها انتشاراً في الآونة الأخيرة هي التصيد الاحتيالي أو التصيد الإلكتروني وتتعدد أوجه التصيد الإلكتروني وأدواتها من fishing أو vishing التصيد أو الاصطياد أما عن طريق رسائل تحمل روابط مثل رسائل الربح المجانية أو أنها مرسلة من أشخاص ذوي صلة مقربة من المستخدم وطلب مساعدات مادية أو استلام مستندات مجهولة أو روابط غير معروفة أو بالاتصال الاحتيالي وادعاء أنهم من جهة مهمة أو من قبل أشخاص مهمين مثلما حدث في الآونة الأخيرة بالاختلاس والتحايل باسم التعليم عن بعد.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
10:39 PM

"الحوت" تحذر من تزايد أعمال الاحتيال الإلكتروني وأدواتها مثل التحايل باسم التعليم عن بعد

حذرت من الرد على الرسائل التي تحمل مرفقات أو مستندات من مواقع غير محمية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,720

حذرت بشرى الحوت المدير التطويري ومدربة إدراك سيبراني من الرد على الرسائل المرسلة والتي تحمل مرفقات أو مستندات وعدم فتحها إطلاقاً، إلا بعد التأكد من جهة الإرسال وعدم التفاعل العفوي مع أي اتصالات وارده تدعي طلب معلومات من أجل إكمال بيانات وخلافه.

وتفصيلاً، نصحت "الحوت" بعدم مشاركة البيانات الحساسة مع أشخاص غير معروفين شخصياً وعدم القيام مطلقاً بتنزيل أي مستندات أو تطبيقات من مصادر أو مواقع الويب الغير محمية والغير معروفة، وتجنب توصيل كمبيوتر المنشأة أو الشركة بوحدات USB أو أقراص مضغوطة أو أقراصDVD من جهات خارجية.

وقالت : ازدهرت عدة أشكال للهجمات السيبرانية وكان من أبرزها وأوسعها نطاقا وأقواها تأثيراً وأقل تكلفة هو الهندسة الاجتماعية والمقصود بالهندسة الاجتماعية social engineering وهو مصطلح يشمل كافة الطرق والأساليب التي يمكن أن يستخدمها المخترقون لجعل المستخدم يقوم بتقديم بياناته بشكل سلمي وطواعية والسماح لهم باستخدام بياناته ومعلوماته ومعلومات المنشأة التابع لها.

وتكمن خطورتهم في قدرتهم على التأثير على العقل البشري والسلوكيات البشرية وجعلهم هم أداة التخريب دون وعي منهم والتغرير بهم وخداع المستخدمين والمستهلكين بالكشف عن بياناتهم أو بيانات المنشآت التي يعملون بها وأضافت وبما أن البشر هم خط الدفاع الأول وكذلك خط الهجوم الأول لأي قطاع أو منشأة فهم الأكثر تصيداً وعرضة للاختراقات والهجمات وذلك عن طريق عدة تقنيات لعل أبرزها وأكثرها انتشاراً في الآونة الأخيرة هي التصيد الاحتيالي أو التصيد الإلكتروني وتتعدد أوجه التصيد الإلكتروني وأدواتها من fishing أو vishing التصيد أو الاصطياد أما عن طريق رسائل تحمل روابط مثل رسائل الربح المجانية أو أنها مرسلة من أشخاص ذوي صلة مقربة من المستخدم وطلب مساعدات مادية أو استلام مستندات مجهولة أو روابط غير معروفة أو بالاتصال الاحتيالي وادعاء أنهم من جهة مهمة أو من قبل أشخاص مهمين مثلما حدث في الآونة الأخيرة بالاختلاس والتحايل باسم التعليم عن بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,206
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,495
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,926

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة