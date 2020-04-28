مدير "صحة الطائف" يقف على جهود فريقه في الخط الأمامي لمركز "كورونا"

شدَّد على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي وتنفيذ السياسات والإجراءات

وقف سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، على الجهود التي تبذلها الطواقم الصحية في مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا".

كما راجع مع مدير المجمع مبارك اليامي سير العمل، وآلية استقبال الحالات والتعامل، والتجهيزات المتوافرة، والطواقم الطبية المتخصصة، والجهود المقدمة لخدمة المنوَّمين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

"القحطاني" بدوره أعرب عن اعتزازه بما تقوم به الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات الإيجابية، مشددًا على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي بالدرجة الأولى، وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يضمن سلامتهم.



