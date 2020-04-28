النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "صحة الطائف" يقف على جهود فريقه في الخط الأمامي لمركز "كورونا"

شدَّد على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي وتنفيذ السياسات والإجراءات

وقف سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، على الجهود التي تبذلها الطواقم الصحية في مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا".

كما راجع مع مدير المجمع مبارك اليامي سير العمل، وآلية استقبال الحالات والتعامل، والتجهيزات المتوافرة، والطواقم الطبية المتخصصة، والجهود المقدمة لخدمة المنوَّمين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

"القحطاني" بدوره أعرب عن اعتزازه بما تقوم به الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات الإيجابية، مشددًا على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي بالدرجة الأولى، وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يضمن سلامتهم.


الطائف وزارة الصحة صحة الطائف مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني مجمع الملك فيصل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "صحة الطائف" يقف على جهود فريقه في الخط الأمامي لمركز "كورونا"
سبق

وقف سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، على الجهود التي تبذلها الطواقم الصحية في مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا".

كما راجع مع مدير المجمع مبارك اليامي سير العمل، وآلية استقبال الحالات والتعامل، والتجهيزات المتوافرة، والطواقم الطبية المتخصصة، والجهود المقدمة لخدمة المنوَّمين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

"القحطاني" بدوره أعرب عن اعتزازه بما تقوم به الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات الإيجابية، مشددًا على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي بالدرجة الأولى، وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يضمن سلامتهم.


28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:01 PM

مدير "صحة الطائف" يقف على جهود فريقه في الخط الأمامي لمركز "كورونا"

شدَّد على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي وتنفيذ السياسات والإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
3
1,530

وقف سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، على الجهود التي تبذلها الطواقم الصحية في مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا".

كما راجع مع مدير المجمع مبارك اليامي سير العمل، وآلية استقبال الحالات والتعامل، والتجهيزات المتوافرة، والطواقم الطبية المتخصصة، والجهود المقدمة لخدمة المنوَّمين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

"القحطاني" بدوره أعرب عن اعتزازه بما تقوم به الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات الإيجابية، مشددًا على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي بالدرجة الأولى، وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يضمن سلامتهم.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,734

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة