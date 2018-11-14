بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد حادثاً مرورياً يصيب طالبتين وقائد مركبة بالعيدابي

مواطنون طالبوا بإيجاد حلول لضيق الطريق وسرعة المركبات حفاظاً على الأرواح

أصيبت طالبتان في إحدى الكليات وقائد مركبة في حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء بين ميكرو باص يقل طالبات ومركبة أخرى، والذي يعد الحادث الثالث الذي ترصده كاميرا مراقبة تابعة لمنشأة على الطريق، وسط مطالبات بالنظر في المخاطر التي تحدق بعابري الطريق.

وتفصيلاً، طالب مواطنون في العيدابي بحضور المسؤولين ومدير الطرق والمرور للاطلاع على معاناتهم وسرعة معالجة الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، نظراً لما يشهده من ضيق وسرعة من بعض المارة وتنتج عنها حوادث قاتلة أحيانًا.

وأوضح مدير عام الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني لـ"سبق" في وقت سابق، أنه تم ازدواج جزءٍ من طريق العيدابي - الداير بطول ٤٣ كلم تقريباً حسب الاعتمادات المالية، وباقي الطريق وصولاً إلى الداير بني مالك، موجود ضمن استكمالات طرق المنطقة وسيتم التنفيذ عند اعتماده.

وأرجع الغزواني سبب الحوادث الكثيرة بالطريق إلى انشغال البعض بالجوّال والتجاوز الخاطئ والسرعة العالية، سائلاً الله السلامة للجميع.