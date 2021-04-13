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المسند متوقعاً أجواء أول أيام رمضان ويبشّر بحالة مطرية بعد انقطاع شهر ونصف

قال: من المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام.. سحب وزخات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل حالة مطرية جديدة بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف.

وقال المسند اليوم: بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، فمن المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم، ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، واليوم قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق #الرياض #الشرقية #عسير وشرقي #مكة، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة.

وحول أجواء أول أيام رمضان، قال المسند: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في #مكة #الباحة، في حين تكون الرياح شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #الشرقية.. هذا والله أعلم.

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المسند متوقعاً أجواء أول أيام رمضان ويبشّر بحالة مطرية بعد انقطاع شهر ونصف
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل حالة مطرية جديدة بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف.

وقال المسند اليوم: بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، فمن المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم، ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، واليوم قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق #الرياض #الشرقية #عسير وشرقي #مكة، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة.

وحول أجواء أول أيام رمضان، قال المسند: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في #مكة #الباحة، في حين تكون الرياح شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #الشرقية.. هذا والله أعلم.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:46 AM

المسند متوقعاً أجواء أول أيام رمضان ويبشّر بحالة مطرية بعد انقطاع شهر ونصف

قال: من المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام.. سحب وزخات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل حالة مطرية جديدة بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف.

وقال المسند اليوم: بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، فمن المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم، ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، واليوم قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق #الرياض #الشرقية #عسير وشرقي #مكة، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة.

وحول أجواء أول أيام رمضان، قال المسند: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في #مكة #الباحة، في حين تكون الرياح شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #الشرقية.. هذا والله أعلم.

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