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إثر مشاركتهما في دوري الأبطال.. الاتحاد الآسيوي يغرم النصر والهلال

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، الاثنين، فريقي النصر والهلال، أثناء مشاركتهما الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2020.
وأصدرت اللجنة غرامة قدرها 3 آلاف دولار على النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى الملعب بمباراة ساباهان الإيراني، وبالتالي تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة، وأشارت اللجنة أنها المرة الخامسة التي يكرر فيها الفريق ذات المخالفة، كما تقرر تغريمه ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب في ذات المباراة قبل البداية بـ 95 دقيقة.
فيما قررت اللجنة تغريم الهلال 2250 دولارًا، بعد تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب في مباراة بختاكور الأوزبكي، وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط، وكانت هذه المرة السادسة التي يرتكب بها الفريق ذات المخالفة حسب بيان اللجنة.


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إثر مشاركتهما في دوري الأبطال.. الاتحاد الآسيوي يغرم النصر والهلال
سبق

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، الاثنين، فريقي النصر والهلال، أثناء مشاركتهما الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2020.
وأصدرت اللجنة غرامة قدرها 3 آلاف دولار على النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى الملعب بمباراة ساباهان الإيراني، وبالتالي تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة، وأشارت اللجنة أنها المرة الخامسة التي يكرر فيها الفريق ذات المخالفة، كما تقرر تغريمه ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب في ذات المباراة قبل البداية بـ 95 دقيقة.
فيما قررت اللجنة تغريم الهلال 2250 دولارًا، بعد تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب في مباراة بختاكور الأوزبكي، وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط، وكانت هذه المرة السادسة التي يرتكب بها الفريق ذات المخالفة حسب بيان اللجنة.


02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:33 PM

إثر مشاركتهما في دوري الأبطال.. الاتحاد الآسيوي يغرم النصر والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، الاثنين، فريقي النصر والهلال، أثناء مشاركتهما الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2020.
وأصدرت اللجنة غرامة قدرها 3 آلاف دولار على النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى الملعب بمباراة ساباهان الإيراني، وبالتالي تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة، وأشارت اللجنة أنها المرة الخامسة التي يكرر فيها الفريق ذات المخالفة، كما تقرر تغريمه ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب في ذات المباراة قبل البداية بـ 95 دقيقة.
فيما قررت اللجنة تغريم الهلال 2250 دولارًا، بعد تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب في مباراة بختاكور الأوزبكي، وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط، وكانت هذه المرة السادسة التي يرتكب بها الفريق ذات المخالفة حسب بيان اللجنة.


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