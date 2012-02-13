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"يوم بدينا".. مسابقة "هيئة الصحفيين" بتبوك بمناسبة يوم التأسيس

تهدف إلى إبراز الاحتفاء المجتمعي بهذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، ممثلًا في محافظة تيماء، عن إقامة مسابقة وطنية لأبناء وبنات المحافظة، في مجال إنتاج "الفيديوهات" التعبيرية، بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2022م.

ودعا ممثل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة تيماء بدر الجبل، أهالي المحافظة للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى إبراز الاحتفاء بهذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، ويكون الحس الوطني هو روح العمل الإبداعي، من خلال رؤية المشارك.

وقال: تعتمد شروط المسابقة على إنتاج مقطع فيديو يصور جانبًا من جوانب الاحتفاء بهذا التاريخ المجيد للمملكة في قالب إبداعي، وألا تتجاوز مدة الفيديو 60 ثانية كحد أقصى، و10 ثوانٍ كحد أدنى، وأن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من مضامين أمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وعراقتها؛ لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون بنهاية يوم الاثنين 20 رجب 1443هـ الموافق 21 فبراير 2022م، على أن ترسل المشاركات على البريد (badralgbl@gmail.com)، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة عبر حساب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك على منصة تويتر @Sju_tabuk.

هيئة الصحفيين السعوديين تبوك محافظة تيماء يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يوم بدينا".. مسابقة "هيئة الصحفيين" بتبوك بمناسبة يوم التأسيس
سبق

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، ممثلًا في محافظة تيماء، عن إقامة مسابقة وطنية لأبناء وبنات المحافظة، في مجال إنتاج "الفيديوهات" التعبيرية، بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2022م.

ودعا ممثل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة تيماء بدر الجبل، أهالي المحافظة للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى إبراز الاحتفاء بهذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، ويكون الحس الوطني هو روح العمل الإبداعي، من خلال رؤية المشارك.

وقال: تعتمد شروط المسابقة على إنتاج مقطع فيديو يصور جانبًا من جوانب الاحتفاء بهذا التاريخ المجيد للمملكة في قالب إبداعي، وألا تتجاوز مدة الفيديو 60 ثانية كحد أقصى، و10 ثوانٍ كحد أدنى، وأن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من مضامين أمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وعراقتها؛ لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون بنهاية يوم الاثنين 20 رجب 1443هـ الموافق 21 فبراير 2022م، على أن ترسل المشاركات على البريد (badralgbl@gmail.com)، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة عبر حساب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك على منصة تويتر @Sju_tabuk.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:35 AM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:42 PM

"يوم بدينا".. مسابقة "هيئة الصحفيين" بتبوك بمناسبة يوم التأسيس

تهدف إلى إبراز الاحتفاء المجتمعي بهذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
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أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، ممثلًا في محافظة تيماء، عن إقامة مسابقة وطنية لأبناء وبنات المحافظة، في مجال إنتاج "الفيديوهات" التعبيرية، بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2022م.

ودعا ممثل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة تيماء بدر الجبل، أهالي المحافظة للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى إبراز الاحتفاء بهذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، ويكون الحس الوطني هو روح العمل الإبداعي، من خلال رؤية المشارك.

وقال: تعتمد شروط المسابقة على إنتاج مقطع فيديو يصور جانبًا من جوانب الاحتفاء بهذا التاريخ المجيد للمملكة في قالب إبداعي، وألا تتجاوز مدة الفيديو 60 ثانية كحد أقصى، و10 ثوانٍ كحد أدنى، وأن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من مضامين أمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وعراقتها؛ لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون بنهاية يوم الاثنين 20 رجب 1443هـ الموافق 21 فبراير 2022م، على أن ترسل المشاركات على البريد (badralgbl@gmail.com)، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة عبر حساب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك على منصة تويتر @Sju_tabuk.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
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