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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان

السلطات تتبع مخالطي المصاب

ذكر مسؤولان في وزارة الهجرة، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم موريا المُكتظ على جزيرة ليسبوس.

من ناحيته بيّن أحد المسؤولين أن طالب لجوء يبلغ من العمر 40 عاماً جرى عزله، بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس.

وأضاف أن السلطات تعمل على تتبع مخالطيه، وفقاً لـ"رويترز".

وانتقدت منظمات الإغاثة مرارًا منشأة موريا، التي تؤوي 13 ألف مهاجر بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وسجلت اليونان 10.524 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الإصابة الأولى في فبراير (شباط)، وسجلت 271 وفاة مرتبطة بالمرض.

وزارة الهجرة فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان
سبق

ذكر مسؤولان في وزارة الهجرة، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم موريا المُكتظ على جزيرة ليسبوس.

من ناحيته بيّن أحد المسؤولين أن طالب لجوء يبلغ من العمر 40 عاماً جرى عزله، بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس.

وأضاف أن السلطات تعمل على تتبع مخالطيه، وفقاً لـ"رويترز".

وانتقدت منظمات الإغاثة مرارًا منشأة موريا، التي تؤوي 13 ألف مهاجر بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وسجلت اليونان 10.524 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الإصابة الأولى في فبراير (شباط)، وسجلت 271 وفاة مرتبطة بالمرض.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
06:28 PM

"كورونا" يتسلل إلى مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان

السلطات تتبع مخالطي المصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولان في وزارة الهجرة، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم موريا المُكتظ على جزيرة ليسبوس.

من ناحيته بيّن أحد المسؤولين أن طالب لجوء يبلغ من العمر 40 عاماً جرى عزله، بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس.

وأضاف أن السلطات تعمل على تتبع مخالطيه، وفقاً لـ"رويترز".

وانتقدت منظمات الإغاثة مرارًا منشأة موريا، التي تؤوي 13 ألف مهاجر بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وسجلت اليونان 10.524 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الإصابة الأولى في فبراير (شباط)، وسجلت 271 وفاة مرتبطة بالمرض.

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